МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Работодатели обязаны индексировать зарплату в соответствии с законом, но для коммерческого сектора нет строгих правил, в том числе касающихся периодичности такой индексации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий юриста HeadHunter, эксперта по трудовому праву Татьяны Нечевой.

"ТК РФ (статья 134) устанавливает обязанность работодателей обеспечивать повышение реального содержания заработной платы, что включает в себя индексацию. Для ряда организаций (государственный сектор) индексация заработной платы проводится строго в соответствии с требованиями закона", — сказала Нечева.

Она подчеркнула, что для коммерческих организаций законодательство не предусматривает никаких требований к ее механизму. Именно это является причиной того, что работодатели, которые не получают бюджетного финансирования, вправе избрать любые порядок и условия ее осуществления. В том числе это касается и периодичности проведения индексации. Экономист спрогнозировал, что будет с рублем к лету

Как правило, напомнила Нечева, индексация заработной платы проводится, чтобы обеспечить реальный уровень соответствия оплаты труда уровню цен на товары и услуги.

"Проводить ее необходимо при росте потребительских цен на товары и услуги в соответствующей местности. Как правило, работодатели отталкиваются от индекса потребительских цен на товары и услуги (рассчитывается Росстатом), который используется в качестве одного из важнейших показателей, характеризующих инфляционные процессы в стране", — пояснила эксперт.

Нечева добавила, что в судебной практике есть позиция, что можно не проводить индексацию зарплаты, а просто увеличить оклад.

В 2022 году было принято решение проиндексировать пенсии неработающих пенсионеров не на 5,9%, как это предполагалось ранее, а на 8,6% в связи с более высокой, чем предполагалось, инфляцией. Также было принято решение проводить индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции, в связи с чем срок индексации маткапитала был сдвинут с 1 января на 1 февраля.