МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Россияне в прошлом году оформили рекордное количество кредиток – 12,6 миллиона, что больше показателя 2020 года на 37%, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперт назвал пять шагов для избавления от долгов по кредитам

"Кредитные карты в России получили колоссальную популярность за прошедшие пять лет. За 2021 год россиянам было выдано 12,6 миллиона единиц на общую сумму 963 миллиарда рублей. Это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Подобными темпами не могут похвастать ни ипотека, ни потребительские кредиты, которые, как видно из статистики, уступают место другим кредитным инструментам", — пишут аналитики.

Отмечается, что за последние пять лет показатели выдачи кредитных карт выросли на 92% в количественном выражении и на 163% — в денежном. При этом в 2020 году наблюдалось некоторое замедление темпов выдачи кредиток в связи с пандемией, — тогда было выдано 9,2 миллиона карт на сумму 624 миллиарда рублей.

В то же время средний лимит по кредитным картам не демонстрировал драматического роста, плавно поднявшись с 53 тысяч рублей в 2017 году до 73 тысяч рублей в 2021. В декабре 2021 года средний чек вырос до 77 тысяч рублей.

При этом доля используемого лимита по кредитным картам в декабре 2021 составила в среднем 35%. Лидерами по этому показателю являются Республики Тыва (47,1%), Ингушетия (44,4%) и Дагестан (41,8%). В пятерку лидеров также входит Кабардино-Балкария, где заемщики используют лимиты своих кредитных карт на 39,8%, и Москва — 39,7%.

"За последние 10–15 лет имидж кредитной карты сильно изменился, выйдя из ограниченного ареала использования в массовый продукт. Это связано сразу с несколькими факторами. В первую очередь, отчасти улучшается финансовая грамотность, и ответственность за взятые на себя кредитные обязательства также повышается. С другой стороны, банки активно продвигают данный продукт по различным каналам продаж, предлагая привлекательные условия и бонусные программы", — прокомментировал гендиректор компании Олег Лагуткин.

По его словам, этот сегмент обладает еще очень большим потенциалом, и в ближайшее время можно ждать дальнейшего роста популярности кредитных карт. На рынок также выходит совершенно новый тип кредитного продукта, только завоевывающий интерес потребителей – виртуальные кредитные карты, которые добавят ускорения в динамику объемов, отметил Лагуткин.