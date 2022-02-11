МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Идея Банка России по возврату всей суммы, похищенной мошенниками при использовании социальной инженерии, правильная и своевременная, однако ее реализация может привести к снижению внимательности россиян в вопросе собственной цифровой безопасности, решить проблему полноценно может лишь повышение финансовой грамотности граждан, сообщили РИА Новости эксперты. Потребителей научили, как быть, если подсунули фальшивую купюру

В начале февраля директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров сообщил, что регулятор предлагает возвращать клиенту банка всю сумму, которую похитил мошенник, пользуясь методами социальной инженерии, если кредитная организация не учла рекомендации регулятора. По действующему закону клиенту могут возместить полную сумму, если он не нарушил условия договора — не передал злоумышленникам банковские сведения. Однако часто жертвы под психологическим воздействием мошенников добровольно раскрывают им данные и даже отдают свои деньги.

В Промсвязьбанке (ПСБ) сообщили РИА Новости, что принимали активное участие в обсуждении этого вопроса и видят необходимость таких изменений. Предложенный механизм закрепляет ответственность кредитных организаций по оперативному использованию фидов – баз данных о случаях и попытках переводов денег без согласия клиента, получаемых от ЦБ, пояснил директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо.

"На наш взгляд, оптимальным вариантом является внесудебный порядок возврата за счет средств, находящихся на счете клиента банка получателя. В этом случае пострадавшему клиенту необходимо предоставить подтверждающие документы, например, копии заявления о несогласии с переводом, заявление в полицию и талон-уведомление, выписку оператора связи о поступивших звонках и так далее", — отметил Миклухо.

Эксперт Национального центра финансовой грамотности (НЦФГ) Елена Бобкова отметила, что инициатива ЦБ позволит значительно увеличить долю возвращаемых средств и положительно отразится на динамике общественных настроений. "Но, как и у любой прекрасной инициативы, здесь есть несколько подводных камней. Уверенность, что любые похищенные средства будут возвращены, имеют и оборотную сторону — снижение внимательности гражданина к обеспечению мер собственной безопасности в цифровом мире", — заявила эксперт.

В свою очередь директор НЦФГ и сервиса "Финансовое здоровье" Андрей Федяев считает идею регулятора правильной и долгожданной, но отмечает, что текущий уровень финансовой грамотности россиян позволяет аферистам без особого труда лишать их сбережений. "Единственный путь к снижению уровня данного типа преступлений – освоение базовых правил взаимодействия с финансовой инфраструктурой", — заключил эксперт.