МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Банк России от 11 февраля 2022 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у астраханского АО "Консервативный коммерческий банк", говорится в сообщении регулятора. Банк России отозвал лицензию у НКО "Премиум" за расчеты с онлайн-казино

По величине активов кредитная организация занимала 164 место в банковской системе РФ.

Решение об отзыве лицензии было принято в связи с тем, что "Консервативный коммерческий банк" нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, а также допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Согласно сообщению Центробанка, кредитная организация фактически не осуществляла традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции. Банком не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны.

Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание "теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка, сообщает регулятор.

В "Консервативный коммерческий банк" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика, включая начисленные проценты по вкладам.

Выплата вкладов будет производится Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" и начнется с 25 февраля.