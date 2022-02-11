МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Банк России в скором времени может сменить курс на понижение ключевой ставки, что приведет к началу падения доходности по вкладам, заявил начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин. ВТБ повысил ставки по депозитам

Большинство экспертов рынка ожидают, что Банк России в пятницу в восьмой раз подряд поднимет ставку — и снова на 1 процентный пункт, до 9,5% годовых, что станет максимумом с начала мая 2017 года.

ВТБ принял решение повысить доходность по своим сберегательным продуктам с пятницы, не дожидаясь решения регулятора по ключевой ставке. По прогнозам банка, в целом рост портфеля привлеченных средств в этом году составит в пределах 10%, его основным драйвером станут рублевые сбережения, вытесняющие накопления в валюте.

"При этом мы рекомендуем клиентам не откладывать планы по размещению своих средств в банках, т.к. раунд повышения ставки регулятором в ближайшее время может смениться ее снижением — а значит, начнет падать и доходность по вкладам", — приводит пресс-служба ВТБ слова Степочкина.