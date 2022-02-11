МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Чистый отток средств из инвестирующих в российские активы и облигации фондов (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 9 февраля составил 60 миллионов долларов против притока в 10 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Российские акции и облигации по итогам недели показали чистые оттоки в размере 60 миллионов долларов против притоков в 10 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.