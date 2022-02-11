МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Центральный банк с 11 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО "ЕРП", работающей в сфере электронной коммерции, говорится в сообщении на сайте регулятора. Банк России отозвал лицензию у "Консервативного коммерческого банка"

Организация оказывала услуги по идентификации клиентов для платежной системы Webmoney. Ранее в пятницу ЦБ отозвал лицензию у расчётного банка данной системы — "Консервативного коммерческого банка".

"Банк России приказом от 11.02.2022 № ОД-285 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации "Единая расчетная палата" (общество с ограниченной ответственностью)… (рег. № 384-К, Московская область, г. Сергиев Посад)", — сказано в сообщении.

По величине активов, согласно данным ЦБ, кредитная организация занимала 337 место в банковской системе России.

Решение о лишении ЕРП лицензии было принято из-за нарушения организацией законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. Регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял меры к организации, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных операций, пояснил ЦБ.

"Кредитной организацией проводились непрозрачные операции, в том числе, по переводу денежных средств за рубеж", — сказано в релизе. Сообщается, что деятельность ЕРП в значительной степени ориентируется на оказание услуг в области электронной коммерции, участником системы страхования вкладов она не была.

Регулятор назначил в ЕРП временную администрацию Банка России, руководителем которой стал Валерий Бударин. Администрация будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.