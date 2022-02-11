МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 4 февраля составил 14,352 триллиона рублей после 14,306 триллиона на 28 января, сообщил Банк России. Назван чистый отток из инвестирующих в Россию фондов за неделю

Таким образом, денежная база за этот период выросла на 46,3 миллиарда рублей, или на 0,32%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.