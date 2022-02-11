МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Платежная система WebMoney сожалеет об отзыве лицензии у обслуживавшего ее расчеты "Консервативного коммерческого банка", заверила, что ее клиенты не столкнутся с проблемами при возврате своих средств, замороженных в банке, сообщили РИА Новости в пресс-службе WebMoney. Банк России отозвал лицензии у НКО, обеспечивавшей платежи Webmoney

Ранее в пятницу ЦБ РФ объявил об отзыве лицензий на осуществление банковских операций у НКО "ЕРП", которая оказывала услуги по идентификации клиентов для WebMoney, и астраханского "Консервативного коммерческого банка". По данным регулятора, ККБ нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, кроме того деятельности банка были присущи повышенные риски его вовлечения в обслуживание теневого игорного бизнеса и нелегальных участников финансового рынка.

В платежной системе выразили сожаление по поводу такого решения регулятора. "Банк никогда не был причастен к обслуживанию теневого игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка, даже теоретически", — уверены в WebMoney.

"Замороженные в АО Банк "ККБ" электронные денежные средства участников Системы, безусловно, будут выплачены их владельцам", — заверили в WebMoney.