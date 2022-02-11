МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Все операции по российским кошелькам WebMoney становятся недоступны с 11 февраля из-за отзыва лицензии у расчетного банка, сообщает платежная система.

Банк России ранее в пятницу отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО "ЕРП", работающей в сфере электронной коммерции, и у "Консервативного коммерческого банка", являвшегося расчетным банком WebMoney.

WebMoney приложит все усилия для скорейшей компенсации владельцам ее российских кошельков стоимости заблокированных инструментов, добавляется в сообщении.