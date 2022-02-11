МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ сохранил прогноз по темпам роста ипотеки в стране в 2022 году на уровне 15-19%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. ЦБ ожидает роста кредитования физлиц в 2022 году на 14-18%

При этом ЦБ прогнозирует, что в 2023 году темпы роста ипотеки составят 14-18%, а в 2024 году — 12-16%.

Ранее глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов оценивал, что рост ипотечного портфеля банков России в 2022 году будет более умеренный — до 20% против более 30% в 2021 году.

В пятницу совет директоров Банка России ожидаемо повысил ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 п.п. — до 9,5% годовых.