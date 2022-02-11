Банк России не изменил прогноз по темпам роста ипотеки
ЦБ РФ сохранил прогноз по темпам роста ипотеки в стране в 2022 году на уровне 15-19%
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МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ сохранил прогноз по темпам роста ипотеки в стране в 2022 году на уровне 15-19%, следует из среднесрочного прогноза регулятора.
При этом ЦБ прогнозирует, что в 2023 году темпы роста ипотеки составят 14-18%, а в 2024 году — 12-16%.
Ранее глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов оценивал, что рост ипотечного портфеля банков России в 2022 году будет более умеренный — до 20% против более 30% в 2021 году.