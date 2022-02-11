МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Банк России в пятницу по итогам заседания совета директоров восьмой раз подряд повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт. Теперь ставка установлена на уровне 9,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

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"Совет директоров Банка России 11 февраля 2022 года принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 9,50% годовых", — говорится в сообщении.

Большинство аналитиков на фоне разогнавшейся до многолетних максимумов инфляции прогнозировали от ЦБ именно такого шага по повышению ставки.

Напомним, что Банк России весной 2021 года перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Главными доводами стали более быстрое восстановление экономики после вводимых из-за пандемии ограничений и высокая инфляция. 

Отметим, что сегодня прошло первое в 2022 году заседание совета директоров Центробанка.