МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Несмотря на продолжающуюся пандемию, завершившийся 2021 год выдался для российского банковского сектора очень удачным. Объем нетто-активов по итогам года вырос на 15,9% в номинальном и реальном выражениях. При этом реальные темпы прироста активов в 2021 году оказались лучшими с 2014 года. Эксперты РИА Рейтинг связывают сильный результат по темпам прироста активов в реальном выражении с мягкой денежно-кредитной политикой ЦБ на протяжении большей части года и мерами поддержки экономики из-за пандемии. Рейтинг банков по объему активов на 1 ноября 2021 года

В абсолютных величинах объем нетто-активов в 2021 году вырос на 16,5 триллиона рублей, и на 1 января 2022 года достиг 120 триллионов рублей. При этом брутто-активы в 2021 году повторяли траекторию роста нетто-активов, но динамика оказалась немного слабее. Объем брутто-активов в целом в 2021 году вырос на 14,7%. На 1 января 2022 года суммарный объем брутто-активов российского банковского сектора составил 129 триллионов рублей. Напомним, уровень в 100 триллионов рублей активов был взят в 2020 году, в 10 триллионов — в 2006 году, а 1 триллион — в 1998 году. Таким образом, в 2021 году активы выросли существенно больше, чем были накоплены за все годы до 2006 года.

Отношение нетто-активов (за вычетом резервов) банков и ВВП в 2021 году выросло до рекордного уровня и по итогам 2021 года составило 107%. Для сравнения, в начале 2020 года отношение нетто-активов к ВВП составляло 97%, а в начале 2019 года — 81%. Таким образом, второй год подряд существенно растет роль банковского сектора в экономике. Стоит отдельно отметить, что с 2011 года отношение нетто-активов и ВВП выросло почти на 40 процентных пунктов. Рост показателя активов и ВВП отчасти объясняется мерами поддержки из-за пандемии. Аналитики РИА Рейтинг ожидают, что в 2022 году отношение нетто-активов и ВВП продолжит расти.

Влияние отзывов лицензий в 2021 году было весьма умеренным, а небольшую активизация отзывов относительно 2020 года можно объяснить отложенным эффектом из-за пандемии. За 2021 год отозвано 26 лицензий у кредитных организаций, против 16 в 2020 году и 28 банков в 2019 году. При этом суммарный объем активов банков, принудительно лишенных лицензии в 2021 году, по оценкам аналитиков РИА Рейтинг, составил 144 миллиарда рублей. Для сравнения в 2020 году эта величина была 54 миллиардов рублей, а в 2019 году 118 миллиарда рублей. В целом по итогам 2021 года помимо принудительно отозванных 26 лицензий еще у 6 банков лицензии были аннулирована, а 48 банков были ликвидированы. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в 2022 году, весьма вероятно, число отзывов несколько сократиться.

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело анализ и подготовило ежемесячный рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 января 2022 года. В рейтинге представлены данные по 363 кредитным организациям России, имеющим лицензии на 11 февраля 2021 года и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

Крупнейшие банки показывают очень хорошие результаты

Согласно результатам исследования, по итогам 2021 года объем брутто-активов в номинальном выражении вырос у 218 кредитных организаций или у 60,1% банков, представленных в текущем рейтинге. Для сравнения в 2020 году доля банков с приростом составляла 63,6%, а 2019 году — 61%. Таким образом, процент банков с приростом активов в последние годы в целом находится на относительно стабильном уровне, хотя макроусловия сильно разнились на фоне пандемии.

Результаты исследования свидетельствуют, что разные размерные группы из ТОП-200 по количеству банков с приростом отличались достаточно сильно. Так, среди банков, из ТОП-50, доля банков с приростом активов составила 88%, что стало наилучшим результатом среди всех размерных групп. В свою очередь у банков с 51 по 100 места прирост активов наблюдался у 70% банков. У двух оставшихся групп из ТОП-200 — с 101 по 150 места и с 151 по 200 места доля с приростом активов была составила 72% и 48% соответственно. При этом у банков за пределами ТОП-200 (с 201 по 363 места) только 48,5% банков характеризовалось приростом активов в 2021 году. Таким образом, результат крупных и средних банков оказался заметно лучше, чем у небольших кредитных организаций за пределами ТОП-150.

В денежном выражении в более выгодной ситуации также оказались самые крупные банки. Суммарный объем активов (здесь и далее — активы в номинальном выражении без вычета резервов) у банков из ТОП-50 относительно результата этих же банков на 1 января 2021 года вырос на 16,3% или на 17,1 триллиона рублей. Также двузначный прирост активов наблюдался у банков с 101 по 151 место, активы которых увеличились на 11,4%, однако прирост в денежном выражении составил только +152 миллиарда рублей. В свою очередь, прирост активов у банков с 51 по 100 места составил лишь +2% или +89 миллиардов рублей. У последней банковской группы, с 151 по 200 места, объем суммарных активов за год уменьшились на 37 миллиардов рублей.

Как следствие очень хорошего результата у крупных банков и умеренной динамики у средних и небольших банков в российском банковском секторе продолжилась тенденция быстрого роста концентрации активов. Доля ТОП-50 банков в суммарном объеме активов банковского сектора на 1 января 2022 года выросла до 94,6% (+1,1 процентных пункта за год). При этом доля ТОП-30 банков по итогам года составила 91,1% против 89,7% на начало 2021 года. В текущем рейтинге на ТОП-10 банков приходится 76,8% суммарных активов что на 1,3% больше чем годом ранее.

Активы выросли у всех типов банков, но у иностранных банков слабее всего

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, все банки по типам собственников (государственные, частные и иностранные) в 2021 году характеризовались приростом активов. При этом наилучшую динамику брутто-активов продемонстрировали частные банки. Так, прирост активов у частных банков в 2021 году составил +17,8%, против прироста на 15,8% у госбанков и +6,8% у иностранных банков. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, значительный прирост активов у частных банков и госбанков связан с низкими процентными ставками в экономике и мерами поддержки экономики в условиях пандемии.

Первая десятка крупнейших банков в 2021 году заметно трансформировалась. В частности, в число крупнейших попал новый банк, и еще два банка поменялись местами. Изменения в первой десятке стали следствием неоднородных темпов прироста активов, которые варьировались в широком диапазоне от +7% до +42%. Наибольшим приростом активов в первой десятке, по оценкам РИА Рейтинг, характеризовался Промсвязьбанк, а наименьшим — Россельхозбанк. Из-за значительного роста активов Промсвязьбанк смог подняться на одну позицию в рейтинге и теперь занимает 6-о место, тогда как Россельхозбанк потерял одну позицию, и теперь он расположился на 7-м месте. Новичком в числе крупнейших по итогам 2021 года стал Совкомбанк, который на фоне высоких темпах прироста активов (+39%) смог вытеснить из числа крупнейших Банк ТРАСТ. Напомним, Совкомбанк в далеком 2014 году располагался в пятой десятке по объему активов, однако уже в начале 2016 года смог попасть в ТОП-20, что было следствием более чем двукратного роста активов по итогам 2015 года. Дальнейший рост активов банка был чуть менее динамичным, но все же заметно быстрее среднерыночных значений. Вплотную к первой десятке Совкомбанк подобрался в середине 2019 года, а теперь уже и попал в первую десятку.

Среди банков первой сотни наибольшим приростом активов в абсолютном выражении характеризовался крупнейший банк Центральной и Восточной Европы — Сбербанк, брутто-активы которого за 2021 год выросли почти на 5 триллионов рублей. Впечатляющая динамика активов у Сбербанка стала следствием роста розничного, корпоративного и межбанковского кредитования. Таким образом, прирост лишь одного банка оказался больше чем активы любого банка за пределами ТОП-5 по объему активов. Вторым по масштабам прироста активов стал Банк ВТБ, у которого активы за год выросли на 2,7 триллиона рублей. При этом динамика активов Банка ВТБ объясняется увеличением вложений в ценные бумаги, а также ростом розничного и корпоративного кредитования.

Третьей и четвертой кредитными организациями по приросту объема активов в 2021 году стали Промсвязьбанк и НКО НКЦ, которые показали рост на 1,4 и на 1,2 триллиона рублей соответственно. Замыкает пятерку банков с наибольшим приростом объема активов Банк ГПБ (Газпромбанк), активы у которого выросли на 1,1 триллиона рублей. Таким образом, пять банков суммарно обеспечили почти 11 триллионов рублей прироста брутто-активов в 2021 году или две трети от общерыночного прироста.

Наибольшим сокращением активов среди крупнейших банков характеризовался банк "Восточный" и ЮниКредит Банк, активы которых снизились на 130 и 70 миллиардов рублей соответственно.

Наилучшая относительная динамика активов среди ТОП-100 крупных кредитных организаций в 2021 году была у Газэнергобанка. Объем активов этого банка за год вырос более чем в 2 раза, что позволило ему подняться на 37 позиций и занять 53-е место. При этом в разрезе по видам активов существенный прирост наблюдался в части портфеля ценных бумаг, а также межбанковского кредитования. Вторым по темпам прироста активов стал РГС Банк, активы у которого выросли на 64%, в результате чего банк смог занять 47-е место в рейтинге (+20 позиций). РГС Банк в 2021 году увеличил портфель розничного кредитования почти в 2 раза. Третьим по динамике активов стал Банк ДОМ.РФ, объем активов которого вырос на 63% (+4 позиции, в рейтинге занимает 18-е место). При этом еще три банка (КБ "АРЕСБАНК", Экспобанк и Тинькофф Банк) из первой сотни по объему активов в 2021 году характеризовались приростом активов более чем на 50%.

Отрицательную динамику активов среди ста крупнейших банков продемонстрировал банк "Восточный", активы которого сократились на 50%. Снижение активов у банка "Восточный" объясняется сокращением всех видов кредитования, что, по мнению аналитиков РИА Рейтинг, с большой долей вероятности, является следствием объединения с Совкомбанком. Вторым по темпам снижения стал банк "ЦентроКредит", сокращение активов которого составило —25%. В текущем рейтинге банк "Восточный" занимает 57-е место (-22 позиции), а банк ЦентроКредит — 78-е место (-15 позиций). Третьим по темпам снижения активов из числа крупнейших банков стал КЭБ ЭйчЭнБи Банк со снижением активов на 23% (-7 позиций, занимает 100-е место).

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, в 2022 году динамика активов будет слабее, а сам прирост составят порядка +9%. Это во многом будет связано с ростом ставок, и как следствие будет наблюдаться ощутимое замедление кредитования. Портфель ценных бумаг также может показать более сдержанную динамику, а при некоторых сценариях и вовсе сокращаться.

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