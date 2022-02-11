МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Банк России продолжит цикл ужесточения денежно-кредитной политики для защиты реальных доходов и сбережений граждан от обесценения, сообщила в ходе пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Денежно-кредитная политика может и должна сыграть возложенную на нее контр-циклическую роль. Чтобы обезопасить реальные доходы и сбережения граждан от обесценения и создать условия для более здорового и устойчивого роста экономики, мы должны убрать перегретый избыточный спрос…. Именно поэтому мы продолжаем цикл повышения ключевой ставки", — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ пояснила, что под избыточным спросом имеется в виду "рост спроса, который обозначает не рост потребления, а рост цен".

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ будет происходить медленнее и дольше, чем ее повышение в течение последнего года, добавила Набиуллина. "На сегодняшний день склонны полагать, что снижение ставки будет происходить медленнее и дольше, чем ее повышение в течение последнего года", — отметила глава ЦБ.

В пятницу совет директоров Банка России ожидаемо повысил ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 процентный пункт — до 9,5% годовых.