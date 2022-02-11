Глава ЦБ Набиуллина заявила о продолжении цикла ужесточения денежно-кредитной политики регулятора
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Банк России продолжит цикл ужесточения денежно-кредитной политики для защиты реальных доходов и сбережений граждан от обесценения, сообщила в ходе пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Денежно-кредитная политика может и должна сыграть возложенную на нее контр-циклическую роль. Чтобы обезопасить реальные доходы и сбережения граждан от обесценения и создать условия для более здорового и устойчивого роста экономики, мы должны убрать перегретый избыточный спрос…. Именно поэтому мы продолжаем цикл повышения ключевой ставки", — сказала Набиуллина.
Глава ЦБ пояснила, что под избыточным спросом имеется в виду "рост спроса, который обозначает не рост потребления, а рост цен".
Снижение ключевой ставки ЦБ РФ будет происходить медленнее и дольше, чем ее повышение в течение последнего года, добавила Набиуллина. "На сегодняшний день склонны полагать, что снижение ставки будет происходить медленнее и дольше, чем ее повышение в течение последнего года", — отметила глава ЦБ.
В пятницу совет директоров Банка России ожидаемо повысил ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 процентный пункт — до 9,5% годовых.
https://1prime.ru/finance/20220211/836042565.html