МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Банк России хочет, чтобы вовлеченных на крипторынок людей было меньше из-за множественности рисков, которые, в том числе, напоминают риски валютной ипотеки, сообщила в ходе пресс-конференции председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Глава Банка России заявила о начале дискуссии с кабмином по крипторынку

"Вы знаете, здесь один из основных вопросов, говорится о том, у нас уже высокий уровень вовлеченности наших граждан в этот рынок и поэтому надо легализовать. Мне как раз кажется, что наши граждане так сильно вовлечены в этот рынок, это и означает, что нам надо быстрее принимать решение… Надо сделать все, чтобы вовлеченность людей в этот рынок была меньше, а он высокий по мировым рынкам", — сказала она.

"Центральный банк хочет, чтобы этих людей было меньше, потому что много рисков. Я приведу пример с валютной ипотекой, он у многих на слуху, многие, наверное, его помнят. Люди активно, охотно брали валютную ипотеку, видя номинальные ставки, все это казалось привлекательным, не понимая, какие риски они брали на себя, валютные риски", — сравнила глава ЦБ.

"Конечно, после того, как все это случилось, встал вопрос, почему это не было запрещено и эти проблемы приходилось решать и правительству, Центральному банку, много легло на плечи самих банков. Но масштаб при этом был куда меньше, чем с криптовалютами. Поэтому, конечно, это надо учитывать, пока никто не сказал, что с этими рисками делать, которые существуют. Это большой вопрос", — добавила она.

ЦБ РФ в январе опубликовал консультационный доклад на тему криптовалют, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом законодательно не ограничивать владение ими. Вместе с тем вице-премьер Дмитрий Чернышенко в том же месяце утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет.

Согласно одобренной кабмином во вторник концепции, предлагается лицензировать криптовалютные площадки, к которым будут установлены требования по ликвидности и капиталу и разделить инвесторов в криптовалюту на квалифицированных и неквалифицированных. Также иностранная криптобиржа для работы в РФ должна будет иметь представительство на территории страны.