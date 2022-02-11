МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Банк России продолжает готовиться к продаже банка "Открытие" и уже получил несколько заявок от инвесторов, а перспективным вариантом по-прежнему считает IPO, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. UniCredit передумала покупать банк "Открытие"

"Мы действительно ведем работу по подготовке к продаже "Открытия". Наша стратегическая цель — избавиться в целом от пакета акций "Открытия". Мы получили несколько сообщений заинтересованности от стратегических инвесторов, намеренных участвовать в этих процедурах", — сказала Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.

По ее словам, сделка "достаточно сложная" и ее размер велик, поэтому ЦБ РФ требуется время для изучения поступивших предложений. "В том числе сравнивать их с тем способом, который мы считаем перспективным — это публичное размещение. Публичное размещение акций остается как один из вариантов стратегии выхода", — сказала Набиуллина.

Она добавила, что ЦБ РФ берет во внимание ситуацию на рынках, поскольку от нее зависит стоимость, по которой Центробанк сможет продать "Открытие".

"Открытие" стало первым крупным банком, который попал под санацию через созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). В июле 2019 года регулятор признал санацию завершенной.

В апреле 2021 года глава банка Михаил Задорнов говорил, что в ходе первого этапа приватизации может быть продано около 20-25% "Открытия", а точный размер пакета будет определен к маю 2022 года. В конце прошлого года Задорнов сообщил, что банк в ноябре провел встречи с потенциальными инвесторами, они выразили серьезный интерес к его приватизации и даже запрашивали возможную цену.