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2022
https://1prime.ru/finance/20220211/836043986.html
Набиуллина не ответила на вопрос о продлении ее полномочий как главы ЦБ
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Эльвира Набиуллина не стала отвечать на вопрос о продлении еще на пять лет ее полномочий на посту главы ЦБ, которые истекают в июне 2022 года. "Я не хотела бы комментировать", —... ПРАЙМ, 11.02.2022
финансы, новости, эльвира набиуллина, цб рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Эльвира Набиуллина не стала отвечать на вопрос о продлении еще на пять лет ее полномочий на посту главы ЦБ, которые истекают в июне 2022 года.
"Я не хотела бы комментировать", — сказала Набиуллина.