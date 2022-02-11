МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Эльвира Набиуллина не стала отвечать на вопрос о продлении еще на пять лет ее полномочий на посту главы ЦБ, которые истекают в июне 2022 года.

"Я не хотела бы комментировать", — сказала Набиуллина.