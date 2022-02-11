МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США проведет 14 февраля закрытое заседание, следует из опубликованного на сайте регулятора уведомления, рынки оценивают перспективы по повышению ставки регулятором. Банк России повысил ключевую ставку до 9,5%

"Ожидается, что закрытое заседание совета управляющих Федеральной резервной системы состоится в понедельник, 14 февраля 2022 года", — говорится на сайте ФРС. На заседании планируется обсуждать авансовую ставку и ставку дисконтирования, отмечается в уведомлении.

Рынки обратили внимание на слова главы Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда в интервью агентству Блумберг, он отмечал высокий уровень инфляции в США и перспективы повышения ставки ФРС. В январе годовая инфляция в стране поднялась до 7,5%, рекордного уровня с февраля 1982 года.

"Было время, когда комитет мог отреагировать на что-то подобное, проведя заседание прямо сейчас и подняв на 25 базисных пунктов прямо сейчас. Думаю, мы должны быть гибкими и рассмотреть что-то в этом роде", — приводит агентство слова Булларда. Такие заявления усилили ожидания на рынках по поводу внепланового повышения ставки ФРС.

Вместе с этим Буллард в интервью также заявил, что поддерживает повышение ставки на 1 процентный пункт к 1 июля, до этой даты у ЦБ запланировано три заседания: в марте, мае и июне. Буллард также отметил, что не решил, следует ли начинать заседание в марте с повышения ставки на 50 базисных пунктов.

По данным CME Group, почти 66% аналитиков ожидают, что ФРС повысит ставку в марте на 50 базисных пунктов, до 0,5-0,75%. До публикации данных по инфляции такого повышения ожидали 29% аналитиков, на прошлой неделе — в среднем менее 10%. ФРС по итогам заседания 25-26 января ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, при этом заявив о готовности ее повысить. В среду, 16 февраля, ожидается публикация протокола январской встречи, следующая встреча ФРС запланирована на 15-16 марта.