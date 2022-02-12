МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Западные страны отказались от идеи отключения России от системы SWIFT в случае эскалации ситуации вокруг Украины, передает Reuters со ссылкой на источники. Журнал The Spectator рассказал, как Путин "изобличил" Запад

Как сообщается, официальные лица США и Европы завершают работу над обширным пакетом санкций на случай "вторжения России в Украину", планы которой бездоказательно приписываются Москве. По данным агентства, ограничительные меры нацелены на крупные российские банки, но не включают запрет России на участие в финансовой системе SWIFT.

Так, санкции предусматривают контроль за экспортом компонентов, производимых Россией для технологического и оружейного секторов, а также санкции против "конкретных российских олигархов".

Один из американских чиновников заявил, что в число российских банков, на которые, вероятно, наложат санкции, могут попасть поддерживаемые государством ВТБ и Сбербанк. Оба учреждения уже находятся под секторальными санкциями, введенными минфином США после того, как Россия присоединила Крым, — что ограничивает их возможности привлекать капитал в Соединенных Штатах. Между тем предполагаемые новые санкции резко усилят режим ограничений, отметил один из собеседников агентства.

Источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что полный запрет России на участие в SWIFT не рассматривался из-за того, что эта идея столкнулась с серьезными возражениями со стороны европейских стран. Так, европейские кредиторы выразили обеспокоенность тем, что запрет России на SWIFT будет означать, что взятые российскими участниками рынка кредиты на миллиарды долларов не будут погашены.

"Цель заключается в том, чтобы разработать санкции, которые действительно ударили бы по русским, но при этом следить за побочным ущербом для тех, кто их вводит, признавая, что санкции явно сильнее ударят по Европе", — сказал один из источников.

Официальные лица США заявили, что в ходе встреч со своими коллегами в Германии, Франции и Великобритании на этой неделе был достигнут значительный прогресс в отношении пакета санкций.