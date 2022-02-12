МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Риски оттока капитала из-за борьбы ФРС США с высокой инфляцией нивелируются монетарной политикой ЦБ РФ и отличными фундаментальными показателями российской экономики, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Кроме того, высокие геополитические риски заранее защитили российский рынок от шоков оттока капитала, считают эксперты. Банк России продолжает цикл ужесточения монетарной политики

Потребительские цены в США по итогам января ускорили рост до 7,5% с 7% месяцем ранее, хотя аналитики ожидали показатель на уровне 7,3%. Таким образом, годовая инфляция вернулась к рекордам почти сорокалетней давности, став максимальной с февраля 1982 года. На таком негативном фоне эксперты Goldman Sachs дали прогноз, что Федеральная резервная система (ФРС) США может повысить в 2022 году учетную ставку не пять раз, а семь.

При этом для борьбы с инфляцией ФРС может в марте увеличить ставку сразу на 0,5 процентного пункта, а то и вовсе поднять ее на внеочередном заседании. Рост долларовых ставок ведет к оттоку капитала с мировых рынков и прежде всего развивающихся — на американский, поскольку сокращается разница в доходности по сравнению с недолларовыми финансовыми инструментами. Как говорят в таких случаях, падает привлекательность их carry trade.

РЫНКИ И ЭКОНОМИКА РФ ГОТОВЫ УСТОЯТЬ

Многие ЦБ уже поднимали ставки с прошлого года, что даёт определённую защиту от повышений долларовых ставок, к их числу относится и ЦБ РФ, который уже повысил ставку до 9,5% годовых и может повысить её еще, как минимум, до 10% или даже больше в течение первой половины года, что защищает рублевые активы, рассуждает Дмитрий Полевой из "Локоинвеста". Поэтому для РФ в действиях ФРС значимых рисков нет, и carry trade с рублём будет оставаться привлекательной стратегией, поясняет он. ФРС США проведет закрытое заседание 14 февраля

Выгодность этих операций очень неравномерно распределена по разным рынкам, соответственно, ряд стран более уязвим к росту учетной ставки ФРС США, рассуждает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Прежде всего те, у которых сохраняются низкие базовые ставки, слабые бюджетные показатели и платежный баланс, поясняет он.

Для рынков и экономики России — с огромным профицитом во внешней торговле — повышение ставок в США не является существенным фактором, считает Антон Затолокин из "Открытие Инвестиции".

Ситуация на развивающихся рынках разная: для сырьевых экспортных экономик вроде России и Бразилии действия ФРС не особенно страшны в виду высоких сырьевых цен, поясняет Георгий Окромчедлишвили из банка "Зенит". Между тем, для зависимых от внешнего фондирования экономик (например, турецкой) повышение ставок ФРС может быть крайне неприятно, добавляет он.

С экономической точки зрения, российские облигации очень надежные, поскольку долговая нагрузка России одна из самых низких в мире — менее 18% к ВВП, а экономика растет, в том числе, благодаря высоким ценам на углеводороды и металлы, резюмирует Георгий Ващенко из компании "Фридом финанс".

ГЕОПОЛИТИКА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Кроме высокой привлекательности рублевых финансовых инструментов у российского рынка есть еще один фактор устойчивости. Из-за угрозы санкций практически все инвесторы из западных стран в последние 3 месяца свернули операции рублевого carry trade, тем самым уменьшив потенциальный отток капитала из-за повышения ставки ФРС США, рассуждает Затолокин.

В России carry trade до последнего времени выглядел не столь привлекательным, как для стран Латинской Америки из-за геополитики, считает Вайсберг.

"Стабилизация курса рубля и рост доходности ОФЗ, вероятно, приведут к росту интереса к carry trade. Однако сложная геополитика будет сдерживать интерес нерезидентов к российскому рынку", — добавляет он.

Геополитическая риск-премия даже в текущем курсе доллара к рублю составляет 5%, а на пике январской паники дисконт превышал двузначный процент, оценивает Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций".

"Уход спекулянтов на волне сворачивания carry trade может повышать волатильность рубля, но, если прочие факторы будут спокойны, ситуация на валютном рынке будет относительно стабильной. Оценки траектории курсов, как рискового инструмента, на ближайшее время и без сильных потрясений: 74,5-77,3 рубля за доллар и 85-88 рублей за евро", — резюмирует он.