ДОХА, 13 фев — ПРАЙМ. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявил о переводе четырех процентов акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco в актив Суверенного инвестиционного фонда королевства для укрепления его позиций, сообщило в воскресенье Саудовское агентство новостей SPA. СМИ: Saudi Aramco планирует разместить на бирже еще один пакет акций

"Передача инвестиционному фонду этого пакета акций является частью долговременной стратегии королевства с целью поддержать перестройку национальной экономики в соответствии с видением экономического развития государства до 2030 года", — цитирует агентство слова кронпринца, который также является председателем совета директоров фонда.

По его словам, акции Saudi Aramco помогут фонду укрепить финансовый центр фонда. "Этот шаг способствует поддержке планов фонда по увеличению размера активов до порядка четырех триллионов саудовских риалов (около 800 миллиардов долларов) к концу 2025 года, обеспечивает его прочное финансовое положение и повышение рейтинга фонда", — сказал бен Салман.

При этом он заверил, что государство по-прежнему остается крупнейшим акционером Saudi Aramco с пакетом акции более 94%.

Суверенный фонд Саудовской Аравии планирует к концу 2025 года вложить триллион саудовских риалов (около 267 миллиардов долларов) в новые проекты развития страны.