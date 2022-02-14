АНКАРА, 14 фев — ПРАЙМ. Центральный банк Турции в четверг объявит свое решение по учетной ставке на февраль, ранее регулятор оставил ставку неизменной на уровне 14 процентов, передает телеканал CNN Turk. Минфин Турции ожидает инфляцию в 24% на конец года

В прошлом году, в декабре, учетная ставка была снижена на 100 базисных пунктов, до 14% с 15%.

"Решение Центробанка по процентной ставке будет объявлено 17 февраля в 14.00 (совпадает с мск)", — передает телеканал.

В 2021 году после нескольких подряд снижений учетной ставки турецкого центробанка резко ускорилось падение курса национальной валюты, что негативно отразилось на финансовой системе страны.

Обвал турецкой лиры 23 ноября прошлого года на 18% стал максимальным за последние 20 лет. Курс доллара 20 декабря достиг рекордных 18,4 лиры, тогда как еще в январе прошлого года доллар стоил 7,4 лиры. Однако после заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана о мерах противодействия волатильности курса лира резко подскочила в конце декабря. Эрдоган заверял, что проблема высоких цен и инфляции в стране будет решена в ближайшее время.