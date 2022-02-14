Индекс российских гособлигаций опустился к уровням 2016 года
Индекс российских гособлигаций RGBI опустился до 126,74 пункта на усилении геополитических рисков
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Индекс российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, на фоне усиления геополитических рисков опустился к уровням февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи.
Индекс RGBI последовательно снижается уже третью торговую сессию подряд.
По состоянию на 10.25 мск индекс теряет 0,95%, снижаясь до уровня 126,74 пункта. Индикатор пробил минимум марта 2016 года, когда опускался до 127,04 пункта.
В настоящее время индекс RGBI находится на уровнях, которые в последний раз наблюдались в феврале 2016 года.
https://1prime.ru/finance/20220214/836058970.html
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