МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Индекс российских государственных облигаций (RGBI), основной индикатор рынка госдолга РФ, на фоне усиления геополитических рисков опустился к уровням февраля 2016 года, следует из данных Московской биржи. Долларовый индекс РТС опустился ниже 1400 пунктов

Индекс RGBI последовательно снижается уже третью торговую сессию подряд.

По состоянию на 10.25 мск индекс теряет 0,95%, снижаясь до уровня 126,74 пункта. Индикатор пробил минимум марта 2016 года, когда опускался до 127,04 пункта.

В настоящее время индекс RGBI находится на уровнях, которые в последний раз наблюдались в феврале 2016 года.