МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших в мире производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) по итогам 2021 года увеличилась на 9,1% — до 338,5 миллиарда иен (2,93 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании. British American Tobacco нарастила прибыль в 2021 году

Операционная прибыль выросла в годовом выражении на 6,4% — до 499 миллиардов иен (4,33 миллиарда долларов). Выручка JTI по итогам года составила 2,324 триллиона иен (20,7 миллиарда долларов), поднявшись на 11,1%.

В четвертом квартале убыток составил около 300 миллионов иен (2,6 миллиона долларов) против прибыли в 52,3 миллиарда иен (450 миллионов долларов по текущему курсу) за аналогичный период 2020 года. Операционная прибыль с ноября по декабрь упала на 77% и составила 18,3 миллиарда иен (160 миллионов долларов). Выручка за квартал к аналогичному периоду 2020 года при этом поднялась на 11,6%, до 558,8 миллиарда иен (4,85 миллиарда долларов).

JTI сообщила, что за прошедший год увеличила общий объем отгрузок в России на 5,1% в годовом выражении. Рыночная доля компании в РФ при этом выросла до 36,7%.

В 2022 году компания ожидает сокращения выручки на 0,4% к 2021 году — до 2,315 триллиона иен (20,1 миллиарда долларов), увеличения операционной прибыли на 7% — до 534 миллиарда иен (4,64 миллиарда долларов) и чистой прибыли — на 5,2%, до 356 миллиардов йен (3,1 миллиарда долларов).

Международная группа Japan Tobacco работает более чем в 70 странах. Среди брендов компании — сигареты Winston, Camel, Sobranie и LD, российские марки "Петр I", "Тройка" и другие.