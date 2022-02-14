МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за 2021 год выросли на 15,7%, до 79,7 трлн рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

На фоне некоторого ослабления курса рубля к основным иностранным валютам увеличилась как доля рублевых активов (с 79,2% до 79,8%), так и удельный вес рублевых пассивов кредитных организаций в совокупном показателе (с 76,9% до 77,1%).

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов практически не изменился (7,2%), удельный вес обязательств кредитных организаций вырос (с 84,2% до 85,5%), а доля резервов на возможные потери снизилась (с 8,5% до 7,3%).

По состоянию на 01.01.2022 в Московском регионе действовало 192 кредитные организации, в том числе 189 в Москве и 3 в Московской области (на 01.01.2021 в Московском регионе действовало 211 кредитных организаций, в том числе 207 в Москве и 4 в Московской области).