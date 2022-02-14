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2022
https://1prime.ru/finance/20220214/836060334.html
Величина ресурсов банков Московского региона за 2021 год выросла
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Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за 2021 год выросла на... ПРАЙМ, 14.02.2022
банки, финансы, регионы, экономика, регионы, банк россии, итоги 2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за 2021 год выросла на 14,9%, до 5,8 трлн рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
За 2021 год банки Московского региона получили прибыль в размере 1,2 трлн рублей, что более чем на треть выше показателя 2020 года. По состоянию на 01.01.2022 общим финансовым результатом деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) являлась прибыль в размере 1,5 трлн рублей (на 01.01.2021 — прибыль в размере 712,5 млрд рублей).