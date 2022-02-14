МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за 2021 год выросла на 14,9%, до 5,8 трлн рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

За 2021 год банки Московского региона получили прибыль в размере 1,2 трлн рублей, что более чем на треть выше показателя 2020 года. По состоянию на 01.01.2022 общим финансовым результатом деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) являлась прибыль в размере 1,5 трлн рублей (на 01.01.2021 — прибыль в размере 712,5 млрд рублей).