МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Величина депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) за 2021 год выросла на 22,4%, до 21,3 трлн рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Вклады населения (без учета средств на счетах эскроу) увеличились за 2021 год на 9,3%, до 16,8 трлн рублей, что было обусловлено преимущественно динамикой рублевых депозитов. Значимость показателя в совокупных пассивах кредитных организаций уменьшилась (с 22,3% до 21%).

За 2021 год в условиях некоторого ослабления курса рубля к основным иностранным валютам выросла как рублевая составляющая депозитов, привлеченных от юридических лиц (с 70,9% до 74,2%), так и доля рублевых депозитов физических лиц (без учета средств на счетах эскроу) (с 73,6% до 75,3%).

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах в анализируемом периоде увеличились на 23,1%, до 11,1 трлн рублей, при этом их удельный вес в пассивах кредитных организаций региона повысился с 13,1% до 14%

на 01.01.2022.