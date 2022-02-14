МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ разработало новые меры поддержки ипотечных программ, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия 24". Риелторы рассказали, как подорожает ипотека после роста ключевой ставки

По его словам, меры будут распространяться точечно на регионы и различные категории граждан.

С момента запуска льготной ипотеки на новостройки правительство отработало каждый субъект и "понимает, где какая ситуация", заявил Хуснуллин. "Где-то спрос опережает предложение, где-то наоборот", — пояснил он.

На данный момент власти подготовили для каждого региона меры, которые будут иметь социальную направленность и предназначаться "не всем подряд", а, например, льготным категориям граждан, молодым семьям, добавил вице-премьер.