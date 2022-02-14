МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. ФРС США вряд ли примет решение повысить ставку на экстренном заседании в понедельник, однако исключать этого варианта также не стоит, заявили РИА Новости опрошенные эксперты. ФРС США проведет закрытое заседание 14 февраля

"Мы не исключаем, что для сдерживания инфляции ФРС США может принять решение повысить ставку на экстренном заседании, однако представляется, что вряд ли американский Центробанк сейчас это сделает", — говорит руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая.

ФРС проведет 14 февраля в 19:30 мск закрытое заседание. Беленькая говорит, что в повестке собрания не говорится об изменении основной процентной ставки ФРС (federal funds rate), которая с 16 марта 2020 года находится в диапазоне 0-0,25%. Однако она добавляет, что рынок опасается именно ее экстренного повышения после выхода на прошлой неделе данных по инфляции в США за январь, которая впервые за 40 лет достигла 7,5% в годовом выражении.

Олег Сыроваткин из "Открытие инвестиции" говорит, в свою очередь, что ни само сообщение об этом событии, ни параграф правил общественного наблюдения за заседаниями совета управляющих ФРС США, в соответствии с которым пройдет сегодняшняя встреча, не предполагают обсуждений или действий в отношении ставки по федеральным фондам. Доллар дорожает к евро на перспективах повышения ставки ФРС США

"В последний раз аналогичное заседание состоялось 23 ноября 2015 года, и 17 декабря 2015 года ФРС запустила цикл повышения ставок, повысив ставку по федеральным фондам на 0,25%. В следующие три года она выросла еще на 2% до 2,5%", — вспоминает Сыроваткин.

Беленькая добавляет, что, хотя плановое повышение ставки и так в ожиданиях рынка, ее экстренное увеличение может вызвать повышенную волатильность на рынках, особенно с учетом нагнетания геополитических угроз в отношении угрозы "вторжения России на Украину". Тем не менее, она заключает, что досрочное прекращение программы количественного смягчения точно имело бы смысл и не должно было бы стать таким шокирующим для рынков.