МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Нерезиденты в январе продали акции российских эмитентов на 111,1 миллиарда рублей против 115,5 миллиарда рублей в декабре, при этом частные инвесторы купили их в первый месяц года на 98,1 миллиарда рублей, свидетельствуют данные из обзора ЦБ РФ по рискам финансовых рынков.

"Существенное давление на рынок российских акций оказали иностранные инвесторы, продавшие на биржевых торгах ценные бумаги на 111,1 миллиарда рублей (в декабре продажи составили 115,5), а также НФО (в рамках управления собственными средствами) – 38,2 миллиарда рублей", — отмечается в обзоре.

Основной объем покупок осуществили физические лица — на сумму 98,1 миллиарда рублей, а также НФО (некредитные финансовые организации) в рамках доверительного управления денежными средствами клиентов – на 44,9 миллиарда рублей, указывается там же.

ОФЗ

Нерезиденты в январе 2022 года продали облигации федерального займа (ОФЗ) на 126 миллиардов рублей, говорится в обзоре. Смотрите наверх. Почему ЦБ снова повысит ставку и есть ли другой выбор

В связи с волатильностью на финансовых рынках, вызванной геополитической напряженностью, в январе 2022 года на первичном рынке Минфин разместил ОФЗ всего на 28,6 миллиарда рублей по номиналу (4,1% от планового объема размещения на первый квартал), большую часть размещения выкупили системно значимые кредитные организации (63%).

"При этом иностранные инвесторы сократили объем вложений на 126 миллиардов рублей, до 2,889 триллиона рублей (в декабре чистые продажи составили 108 миллиардов рублей). Таким образом, доля вложений нерезидентов сократилась на 0,8 процентного пункта до 18,7%", — говорится в обзоре.

В отличие от предыдущих периодов волатильности, системно значимые кредитные организации также продавали ОФЗ на вторичном рынке (на сумму 16,8 миллиарда рублей). Поддержку рынку оказывали некредитные финансовые организации и банки, не относящиеся к системно значимым.

Продажи нерезидентов и ожидания относительно повышения ключевой ставки, а также ужесточения денежно-кредитной политики в развитых странах способствовали росту доходностей ОФЗ в среднем на 120 базисных пунктов. Наиболее значительный рост доходностей наблюдался на ближнем конце кривой, в результате чего кривая доходностей приобрела отрицательный наклон.

"В то же время успешный аукцион, проведенный в начале февраля, позволяет говорить о постепенном восстановлении спроса инвесторов и стабилизации на рынке", — отмечают в ЦБ РФ.

Снижение стоимости долговых рублевых инструментов в январе 2022 года относительно общей стоимости портфеля долговых рублевых ценных бумаг банковского сектора составило 2%. Объем переоценки относительно собственного капитала банковского сектора – 1,4%. "В целом указанная переоценка является незначительной, а расчетное влияние на норматив достаточности капитала ограниченным", — говорится в документе.