МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Российские банки в 2021 году разместили субординированные облигации на 489 миллиардов рублей, что превысило суммарный объем выпуска за предшествующие три года, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

"Реализация рисков пандемии и потребность в пополнении собственных средств в целях поддержания высоких темпов роста кредитования стимулировали российские банки увеличить капитал за счет выпуска субординированных облигаций. В 2021 году их выпуск составил 489 миллиардов рублей, что превысило суммарный выпуск за предшествующие три года (395 миллиардов рублей)", — говорится в документе.

Основной объем субординированных облигаций в 2021 году был размещен в долларах (52%), российских рублях (42%) и евро (6%). На начало 2022 года субординированные облигации занимали в среднем 12,5% от капитала системно значимых кредитных организаций, субординированные инструменты в целом – 16,4%. С учетом особенностей субординированных облигаций увеличение объемов их выпуска может привести к повышенным рискам для инвесторов, отмечают в ЦБ РФ.

Возможные случаи реализации рисков списаний купонов и номиналов по субординированным облигациям обусловливают запрет на их покупку неквалифицированными инвесторами. Помимо рисков списаний, держатели облигаций сталкиваются с рисками их досрочного выкупа со стороны банка-эмитента. Около 70% облигаций имеют встроенные колл-опционы, которые позволяют кредитным организациям в случае падения ставок выкупать у держателей ценные бумаги. Таким образом, субординированные облигации являются сложным и малопредсказуемым инструментом для розничных инвесторов, считают в ЦБ.

Среди владельцев субординированных облигаций высока доля розничных держателей, несмотря на установленное ограничение на их приобретение неквалифицированными инвесторами. По данным ЦБ на 1 января 2022 года, розничные инвесторы владеют почти половиной объема выпущенных ценных бумаг (47%), кредитные организации – 15%, другие финансовые организации – 12%, НПФ – 9%.

Для банков субординированные облигации являются важным источником капитала: в частности, по системно значимым кредитным организациям, имеющим выпуски в обращении, медианная доля таких инструментов составила 23% в собственных средствах на 1 января 2022 года. "Таким образом, в отличие от других стран, где основные инвесторы некредитные финансовые организации, в России основные риски по субординированным облигациям в настоящее время принимают розничные инвесторы, обладающие необходимым уровнем квалификации", — говорится в документе.

"Однако даже квалифицированным инвесторам необходимо учитывать, что доходность может оказаться ниже ожидаемой в случае отмены выплат или реализации встроенных колл-опционов. В этой связи Банк России рекомендует перед покупкой субординированных облигаций внимательно изучать условия их выпуска и принимать решение о покупке с учетом возможных факторов риска", — заключают в ЦБ.