МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Совкомбанк докапитализирует ООО "Совкомбанк лизинг" на сумму 1 млрд рублей в связи с высокими темпами роста бизнеса компании. Докапитализация будет произведена путем внесения единственным участником — Совкомбанком — вклада в имущество, сообщили в компании. Совкомбанк присоединился к инициативе ООН Climate Neutral Now

"Докапитализация "Совкомбанк Лизинг" вызвана высокими темпами роста бизнеса компании. Лизинговый портфель компании по сравнению с концом 2020 года вырос более чем в 2 раза. Мы не нарушаем ковенанты, но считаем, что соотношение долг/капитал должно быть комфортным и для кредитующих банков, и для держателей наших облигаций. Необходимость дополнительной докапитализации "Совкомбанк Лизинг" будет определяться темпами роста бизнеса в 2022 году", — сообщил генеральный директор ООО "Совкомбанк лизинг" Николай Севастьянов.

Совкомбанк приобрел 50% ООО "Совкомбанк лизинг" в 2010 году, консолидировав свою долю до 100% в декабре 2019 года. По итогам 2020 года Совкомбанк Лизинг вошел в топ-30 рейтинга крупнейших лизинговых компаний РФ. В 2021 году Совкомбанк увеличил уставный капитал "Совкомбанк лизинг" путем внесения 600 миллионов рублей.

В ноябре 2021 года "Совкомбанк Лизинг" впервые получил кредитный рейтинг "Эксперт РА", уровень ruAА-, прогноз "стабильный. В 2021 году объем нового бизнеса компании вырос почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, это позволило компании подняться на 17 место в рейтинге.