МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Доля участия иностранного капитала в уставном капитале кредитных организаций РФ, обладающих лицензией на осуществление банковский операций, на 1 января 2022 года составила 10,73%, что ниже прошлогоднего показателя на 0,23 процентного пункта, сообщается на сайте Банка России. Банк России назвал среднюю максимальную ставку по вкладам топ-10 банков

"Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, по данным на 1 января 2022 года составил 10,73% (по данным на 1 января 2021 года — 10,96%)", — говорится в сообщении.

Размер иностранных инвестиций в уставные капиталы кредитных организаций, по данным ЦБ, на отчетную дату составил 309,6 миллиарда рублей. При этом совокупный уставный капитал банков составил 2,886 триллиона рублей.

В то же время доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских страховщиков оставила 10,01% против 10,40% годом ранее. Размер иностранных инвестиций составил 23,5 миллиарда рублей при совокупном уставном капитале страховых организаций в 235,063 миллиарда рублей.