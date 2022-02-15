МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Замминистра финансов России Алексей Моисеев предлагает рассмотреть более жесткие ограничения для неквалифицированных инвесторов при покупке криптовалюты, в частности, запретить приобретать такой продукт на сумму выше 50 тысяч рублей. Набиуллина сравнила риски криптовалют с валютной ипотекой

"Я думаю, что нужно посмотреть на более жесткие ограничения по ряду продуктов, такие как криптовалюта", — сказал он на онлайн-конференции "Финансовый рынок-2022. Новые цели в новых реалиях".

Моисеев пояснил, что криптовалюта является высоко спекулятивным, высоко рискованным продуктом, по которому нет никакого обеспечения. "Даже не ценная бумага, потому что нет обязанной стороны даже в юридическом смысле, поэтому, конечно, здесь стоит рассмотреть даже более жесткое ограничение чем те, которые сейчас действуют для неквалифицированных инвесторов в рамках лимитов. Я бы предложил лимит сократить вдвое – до 50 тысяч (рублей – ред.)", — заявил замминистра.

В июне 2021 года в России вступил в силу закон, запрещающий продажу неквалифицированным инвесторам-физлицам сложных финансовых продуктов (структурных облигаций и внебиржевых производных финансовых инструментов) без прохождения обязательного тестирования. Неквалифицированный инвестор, который не сдаст тест, сможет совершить желаемую сделку на сумму не более 100 тысяч рублей.

ЦБ РФ в январе опубликовал консультационный доклад на тему криптовалют, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом законодательно не ограничивать владение ими. Вместе с тем вице-премьер Дмитрий Чернышенко в том же месяце утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет.

Согласно одобренной кабмином концепции, предлагается лицензировать криптовалютные площадки, к которым будут установлены требования по ликвидности и капиталу, и разделить инвесторов в криптовалюту на квалифицированных и неквалифицированных. Также иностранная криптобиржа для работы в РФ должна будет иметь представительство на территории страны.

Минфин также выступает за продление запрета неквалифицированным инвесторам на приобретение некоторых сложных финансовых инструментов после 1 апреля.

В июне 2021 года в России вступил в силу закон, запрещающий продажу неквалифицированным инвесторам-физлицам сложных финансовых продуктов (структурных облигаций и внебиржевых производных финансовых инструментов) без прохождения обязательного тестирования. Тестирование стартовало в РФ с 1 октября 2021 года, однако некоторые сложные инструменты нельзя приобретать до 1 апреля 2022 года.

"Хочу сказать о том, что касается квалифицированных и неквалифицированных граждан. Конечно, я считаю, что надо продлевать ограничения, которые у нас с 1 апреля отменяются", — заявил Моисеев.