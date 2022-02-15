МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Банк России обеспокоен резким ростом продаж структурных финансовых продуктов гражданам за 60-70 лет, который наблюдается после смягчения ограничений на их приобретение неквалифицированными инвесторами, будет внимательно следить за ситуацией, сообщил первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин. В Минфине России выступили за более жесткие ограничения по криптовалютам

В июне 2021 года в России вступил в силу закон, запрещающий продажу неквалифицированным инвесторам-физлицам сложных финансовых продуктов (структурных облигаций и внебиржевых производных финансовых инструментов) до прохождения обязательного тестирования, которое началось только с 1 октября. Его методику разработали саморегулируемые организации брокеров, затем она была утверждена ЦБ. Проводят тестирование сами брокеры.

"Что мы видим по результатам работы нового законодательства о квалифицированных и неквалифицированных инвесторах? Вы помните, что в 2021 году мы очень активно противодействовали продажам структурных продуктов неквалифицированным инвесторам, в первую очередь тем из них, которые являются достаточно взрослыми гражданами", — напомнил он, выступая на конференции "Финансовый рынок-2022".

"Тем не менее, мы видим, что после того, как с 1 октября это неформальное ограничение было снято, продажа структурных продуктов опять начинает резко расти. Мы видим, что значимая доля этих продаж приходится на граждан, возраст которых превышает 60 или даже 70 лет, и при этом это пятилетние продукты, которые невозможно прекратить на более раннем сроке", — добавил он.

По его словам, можно предположить, что это вера отдельных профучастников в долгожительство инвесторов и в то, что взрослые люди понимают те продукты, которые они приобретают. "Но, конечно, нас эта ситуация начинает серьезно тревожить и мы будем на эту тему внимательно смотреть", — подчеркнул он.