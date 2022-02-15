Сбербанк поднимет ставки по вкладам и кредитам после решения Банка России
Греф: Сбер повысит ставки по вкладам и кредитам после повышения ключевой ставки Банка России
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Сбербанк поднимет ставки по вкладам и кредитам после очередного повышения ключевой ставки ЦБ в феврале; решение будет примерно в течение недели, заявил глава кредитной организации Герман Греф.
Банк России 11 февраля повысил ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 процентный пункт – до 9,5% годовых.
"Поднятие ставок на 100 базисных пунктов, безусловно, приведет к тому, что мы будем пересматривать свои ставки и по депозитам, и, наверное, по кредитам. Я думаю, в течение ближайшей недели мы выйдем на какие-то решения", — сказал Греф журналистам, отвечая на вопрос о возможности повышения ставок Сбербанка после решения ЦБ.
https://1prime.ru/finance/20220215/836072672.html
Больше новостей ПРАЙМ с финансовых рынков читайте в Telegram