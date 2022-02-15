МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Сбербанк поднимет ставки по вкладам и кредитам после очередного повышения ключевой ставки ЦБ в феврале; решение будет примерно в течение недели, заявил глава кредитной организации Герман Греф. В Сбербанке ждут замедления роста кредитования компаний в 2022 году

Банк России 11 февраля повысил ключевую ставку восьмой раз подряд и вновь на 1 процентный пункт – до 9,5% годовых.

"Поднятие ставок на 100 базисных пунктов, безусловно, приведет к тому, что мы будем пересматривать свои ставки и по депозитам, и, наверное, по кредитам. Я думаю, в течение ближайшей недели мы выйдем на какие-то решения", — сказал Греф журналистам, отвечая на вопрос о возможности повышения ставок Сбербанка после решения ЦБ.