МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Сбербанк сейчас находится в процессе подключения к разработанной ЦБ платформе цифрового рубля, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Мы участвуем в пилотной группе среди 12 банков, в настоящее время выполняем организационно-технические мероприятия по подключению к платформе цифрового рубля, дорабатываем свои программные комплексы и уже создали и провели первые тестовые запросы на тестовом стенде платформы цифрового рубля ЦБ", — рассказали журналистам в пресс-службе Сбербанка.

Ранее во вторник Банк России сообщил, что совместно с участниками рынка приступил к тестированию платформы цифрового рубля, первые переводы между гражданами прошли успешно. Позднее ВТБ и Промсвязьбанк сообщили, что протестировали первый в России перевод цифровых рублей между клиентами.

Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. Принять участие в тестировании платформы выразили желание 12 банков. По его результатам будет сформирована дорожная карта внедрения платформы цифрового рубля.