МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Депутат ГД Анатолий Аксаков и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект о продлении на два года ограничений, установленных для неквалифицированных инвесторов в отношении облигаций со структурным доходом и производных финансовых инструментов, следует из базы данных нижней палаты парламента. Названы два врага неопытных инвесторов в периоды волатильности

Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев ранее во вторник выступил за продление запрета на сложные продукты для неопытных инвесторов после 1 апреля 2022 года. Действующее законодательство запрещает финансовым организациям до этой даты заключать с неквалифицированным инвестором или по его поручению и за его счет договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, не на организованных торгах.

А возможность заключения до этой даты с неквалифицированным инвестором или по его поручению и за его счет сделок по приобретению облигаций со структурным доходом, когда размер дохода зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств (например, инфляции, цены фьючерса на нефть или курса валюты), возможен только при наличии положительного результата тестирования, и соблюдении ряда условий.

Законопроект продляет действие этих ограничений до 1 апреля 2024 года, то есть на два года. После этой даты неквалифицированные инвесторы смогут заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, не на организованных торгах при наличии положительного результата тестирования и соблюдении некоторых условий. А облигации со структурным доходом они смогут приобретать уже без необходимости соблюдения установленных сейчас законом условий.

Разработчики обращают внимание, что заключение таких договоров и приобретение облигаций, доход по которым определяется сложными формулами или основан на индексах, рассчитываемых их эмитентом, "могут содержать чрезмерные риски для неквалифицированного инвестора". Введение регулирования деятельности, связанной с формированием расчетных цен, индексов и иных показателей, используемых в сложных финансовых инструментах, по их мнению, поможет снизить риски, обеспечить прозрачность и надежность ценообразования по таким инструментам и, тем самым, повысить степень защиты прав розничных инвесторов.

"Данная работа запланирована на 2022-2023 годы. Кроме того, на первую половину 2022 года запланирован анализ практики применения процедуры тестирования с целью выявления ее эффективности, достаточности разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка вопросов, а также выработки возможных вариантов совершенствования данной процедуры", — указывается в пояснительной записке к законопроекту. В связи с этим снятие с апреля текущего года соответствующих ограничений по допуску неквалифицированных инвесторов к сложным финансовым инструментам его авторам "представляется преждевременным".