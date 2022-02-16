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2022
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Вложения банков Московского региона в долговые бумаги выросли в 2021 году
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Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства за 2021 год выросли на 14,7%, до 10,1 трлн рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка... ПРАЙМ, 16.02.2022
банки, финансы, регионы, экономика, банк россии, вложения, обязательства
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства за 2021 год выросли на 14,7%, до 10,1 трлн рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
При этом их удельный вес в активах практически не изменился и составил 12,7% на 01.01.2022. На динамику показателя в значительной степени повлиял рост вложений в долговые обязательства Российской Федерации и российских компаний. Портфель долевых ценных бумаг на 01.01.2022 составил 308 млрд рублей, увеличившись на 1,1% за 2021 год. При этом наиболее заметный рост в долевых бумагах произошел за счёт роста вложений в долевые обязательства отечественных предприятий.