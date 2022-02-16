МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Совкомбанк 14 февраля полностью присоединил к себе банк Восточный, став преемником его активов и обязательств. Сделка по приобретению была закрыта 14 апреля 2021 года, операционная интеграция банков состоялась в 2021 году, теперь весь процесс окончательно завершен, сообщили в банке. Совкомбанк вошел в топ-5 банков по объемам льготных кредитов МСБ

Интеграция двух банков стала одной из самых масштабных в России. В ходе неё клиентами Совкомбанка стали практически все из трех миллионов клиентов банка Восточный, вкладчиков и заёмщиков, на баланс Совкомбанка перешел 1 миллион кредитов на сумму 76 миллиардов рублей и портфель депозитов и текущих счетов на сумму 116 миллиардов рублей.

"Совкомбанк обладает уникальной M&A компетенцией, на уровне лучших в мире. Мы умеем выбирать актив для покупки не только по цене, но и по экспертизе, которую он принесёт нам, а значит — сэкономит значительное время на её создание самостоятельно. Мы умеем быстро и достоверно проверять качество активов, проводить быстрые сделки и ещё быстрее интегрировать приобретения в группу с минимальными рисками, беспокойством для миллионов клиентов и сотрудников. Приобретение банка Восточный — ещё одно подтверждение этому", — прокомментировал первый зампредправления Совкомбанка Сергей Хотимский.

В Совкомбанк перешло 55% сотрудников банка Восточный, 5 тысяч человек, от сотрудников отделений до руководящего состава. Сотрудникам, с которыми пришлось расстаться, были выплачены компенсации общим объемом в 1 миллиард рублей.

Совкомбанк также повысил доступность продуктов и услуг банка в ключевых регионах присутствия, включая Сибирь и Дальний Восток, за счёт расширения розничной сети на 264 отделения Восточного. Сегодня филиальная сеть Совкомбанка насчитывает уже 2629 офисов.