Глава Минфина Силуанов: Россия в случае отключения от SWIFT сможет перейти на российский аналог
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Россия при отключении от SWIFT перейдёт на другие способы передачи финансовой информации, в том числе разработанную Банком России систему, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
"По SWIFT, по последней информации от западных сторон, появилась, что они сами понимают абсурдность ситуации: мы пострадаем, но и они тоже пострадают. Если они хотят помучиться, чтобы мы вместе помучились, то тогда это оправдано. Я читал информацию, что вопрос SWIFT откладывается, хотя ничего нет невозможного. Их решения, мы видим, пересматриваются достаточно часто", — прокомментировал он.
"Если эта мера будет введена, перейдем к другим возможностям передачи информации, будь то СПФС, телетайпы или возить платежки в чемоданах, но я утрирую, конечно", — добавил министр.
Система передачи финансовых сообщений ЦБ была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT. Это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.
https://1prime.ru/finance/20220216/836081806.html