МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Россия при отключении от SWIFT перейдёт на другие способы передачи финансовой информации, в том числе разработанную Банком России систему, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Власти анонсировали начало инвестиций средств из ФНБ

"По SWIFT, по последней информации от западных сторон, появилась, что они сами понимают абсурдность ситуации: мы пострадаем, но и они тоже пострадают. Если они хотят помучиться, чтобы мы вместе помучились, то тогда это оправдано. Я читал информацию, что вопрос SWIFT откладывается, хотя ничего нет невозможного. Их решения, мы видим, пересматриваются достаточно часто", — прокомментировал он.

"Если эта мера будет введена, перейдем к другим возможностям передачи информации, будь то СПФС, телетайпы или возить платежки в чемоданах, но я утрирую, конечно", — добавил министр.

Система передачи финансовых сообщений ЦБ была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT. Это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.