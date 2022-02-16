МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2022 году начнут активно инвестироваться, сумма вложений будет зависеть от готовности проектов, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Силуанов рассказал о сценариях действий при отключении России от SWIFT

"Этот год, действительно, будет годом, когда мы начнем активно инвестировать ресурсы нашего фонда", — сказал Силуанов на брифинге во вторник.

"Все будет зависеть от того, как будут разгоняться проекты. Мы здесь сторонники того, чтобы эти проекты быстрее работали для экономики. Поэтому если сможем до 1 триллиона проинвестировать, то будет очень хорошо. Если 500 миллиардов — тоже неплохо. Посмотрим, как пойдут дела", — ответил он на вопрос об объеме инвестиций из ФНБ в этом году.

Глава Минфина пояснил, что таргет по инвестициям средств ФНБ внутри страны — 400 миллиардов рублей в год, но эта сумма не учитывает проект газового комплекса в Усть-Луге, по которому большой объем средств может быть направлен на закупку оборудования за рубежом.