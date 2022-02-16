Власти анонсировали начало инвестиций средств из ФНБ
Глава Минфина Силуанов: средства ФНБ в 2022 году начнут активно инвестироваться
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2022 году начнут активно инвестироваться, сумма вложений будет зависеть от готовности проектов, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Этот год, действительно, будет годом, когда мы начнем активно инвестировать ресурсы нашего фонда", — сказал Силуанов на брифинге во вторник.
"Все будет зависеть от того, как будут разгоняться проекты. Мы здесь сторонники того, чтобы эти проекты быстрее работали для экономики. Поэтому если сможем до 1 триллиона проинвестировать, то будет очень хорошо. Если 500 миллиардов — тоже неплохо. Посмотрим, как пойдут дела", — ответил он на вопрос об объеме инвестиций из ФНБ в этом году.
Глава Минфина пояснил, что таргет по инвестициям средств ФНБ внутри страны — 400 миллиардов рублей в год, но эта сумма не учитывает проект газового комплекса в Усть-Луге, по которому большой объем средств может быть направлен на закупку оборудования за рубежом.