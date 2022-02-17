МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку 22 февраля обсудит кандидатуры заместителей председателя ЦБ РФ Филиппа Габунии, Алексея Заботкина и Юрия Исаева, предложенные в состав совета директоров Банка России, сообщил в четверг на заседании комитета его глава Анатолий Аксаков. В 2021 году Банк России выявил почти в 4 раза больше финансовых пирамид

В нынешний состав совета директоров регулятора предложенные кандидаты не входят.

"На следующей неделе будет очное заседание (комитета) — 22 числа, и мы будем рассматривать три кандидатуры на утверждение в качестве кандидатов в совет директоров", — сказал Исаев, пояснив, что рассмотрены будут кандидатуры заместителей председателя Бака России Габунии, Заботкина и Исаева.