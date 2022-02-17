В Госдуме обсудят кандидатов в совет директоров Банка России
Комитет Госдумы по финансовому рынку обсудит кандидатуры заместителей председателя Банка России
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку 22 февраля обсудит кандидатуры заместителей председателя ЦБ РФ Филиппа Габунии, Алексея Заботкина и Юрия Исаева, предложенные в состав совета директоров Банка России, сообщил в четверг на заседании комитета его глава Анатолий Аксаков.
В нынешний состав совета директоров регулятора предложенные кандидаты не входят.
"На следующей неделе будет очное заседание (комитета) — 22 числа, и мы будем рассматривать три кандидатуры на утверждение в качестве кандидатов в совет директоров", — сказал Исаев, пояснив, что рассмотрены будут кандидатуры заместителей председателя Бака России Габунии, Заботкина и Исаева.
https://1prime.ru/finance/20220217/836088100.html
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