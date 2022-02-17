МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Большинство россиян уверены в дальнейшем росте стоимости криптовалют, однако неопытные инвесторы считают более выгодными вложения в рынок ценных бумаг, чем в криптовалюту, говорится в исследовании Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). В Думе хотят продлить запрет на сложные продукты для неопытных инвесторов

"Ожидания россиян, касающиеся стоимости криптовалют, оптимистичны. Большинство знакомых с темой опрошенных (61%) уверены, что в ближайшие пять лет их стоимость (в частности, биткоина) возрастет – против 18% тех, кто предсказывает снижение", — говорится в исследовании.

С одной стороны, опрошенные опасаются рисков и предпочитают более привычные инструменты вложения денег. Так, 35% россиян, слышавших о криптовалютах, считают их более рискованным вложением, чем инвестиции в ценные бумаги (среди россиян, хорошо разбирающихся в теме инвестиций – 48%), указывается там же.

С другой стороны, несмотря на прогнозируемый рост стоимости криптовалют и, в частности, биткоина, многие считают более выгодными вложения в рынок ценных бумаг (36%), нежели в криптовалюту (28%). Здесь следует отметить разницу во мнении между инвесторами-"любителями" и "профессионалами" – теми, кто хорошо разбирается в теме финансовых вложений. Среди последних, наоборот, преобладает мнение, что инвестировать в криптовалюту выгоднее (41%).

Пятая часть россиян (19%) уверена в том, что риск и доходность инвестиций в криптовалюты и ценные бумаги примерно одинаковы.