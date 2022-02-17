МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Выплаты вкладчикам астраханского "Консервативного коммерческого банка", у которого ЦБ РФ ранее отозвал лицензию, начнутся 21 февраля через Сбербанк, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Сбербанк рассказал о ходе внедрения цифрового рубля

ЦБ РФ с 11 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Консервативного коммерческого банка". Регулятор пояснял, что банк, в частности, нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных операций. По величине активов, согласно данным ЦБ, кредитная организация занимала 164 место в банковской системе РФ.

"Департамент общественных связей государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" сообщает, что ПАО Сбербанк стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам АО Банк "ККБ" (город Астрахань), в отношении которого 11 февраля 2022 года наступил страховой случай. Агентство начнет выплату страхового возмещения вкладчикам АО Банк "ККБ" 21 февраля 2022 года (на 6-й рабочий день)", — говорится в сообщении АСВ.

Отмечается также, что Сбербанк на основании агентского договора с АСВ будет осуществлять выплату вкладчикам ККБ в течение не менее года.

По оценкам агентства, 98% вкладчиков ККБ получат возможность возместить свои вклады полностью за счет выплаты страхового возмещения из Фонда обязательного страхования вкладов.