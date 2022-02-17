МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Минфин уведомил о начале разработки законопроекта по регулированию криптовалют в России. Соответствующая информация опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Набиуллина сравнила риски криптовалют с валютной ипотекой

"Краткое изложение целей регулирования: создание нормативной правовой базы для осуществления легальной деятельности, связанной с совершением операций с цифровыми валютами и их выпуском", — говорится в сообщении.

Сам текст законопроекта пока не опубликован. Датой окончания публичного обсуждения обозначено 18 марта.

ЦБ РФ в январе опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом законодательно не ограничивать владение ими. Кабмин же в феврале одобрил концепцию, которая предусматривает не запрет оборота криптовалют, а его регулирование с жесткими обязательствами для всех участников рынка и акцентом на защиту рядовых инвесторов.

Минфину совместно с Банком России было поручено до 18 февраля внести в правительство соответствующий проект федерального закона. Министр финансов Антон Силуанов 16 февраля заявил, что Минфину и ЦБ будет сложно достичь понимания по регулированию крипторынка. По его словам, попытки урегулировать разногласия продолжаются, но если стороны не смогут достичь компромисса, то выйдут на уровень правительства для снятия разногласий.