Минфин уведомил о начале разработки законопроекта по регулированию криптовалют
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Минфин уведомил о начале разработки законопроекта по регулированию криптовалют в России. Соответствующая информация опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Краткое изложение целей регулирования: создание нормативной правовой базы для осуществления легальной деятельности, связанной с совершением операций с цифровыми валютами и их выпуском", — говорится в сообщении.
Сам текст законопроекта пока не опубликован. Датой окончания публичного обсуждения обозначено 18 марта.
ЦБ РФ в январе опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом законодательно не ограничивать владение ими. Кабмин же в феврале одобрил концепцию, которая предусматривает не запрет оборота криптовалют, а его регулирование с жесткими обязательствами для всех участников рынка и акцентом на защиту рядовых инвесторов.
Минфину совместно с Банком России было поручено до 18 февраля внести в правительство соответствующий проект федерального закона. Министр финансов Антон Силуанов 16 февраля заявил, что Минфину и ЦБ будет сложно достичь понимания по регулированию крипторынка. По его словам, попытки урегулировать разногласия продолжаются, но если стороны не смогут достичь компромисса, то выйдут на уровень правительства для снятия разногласий.
https://1prime.ru/finance/20220217/836092040.html