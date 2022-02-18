МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство НКР ожидает увеличения стоимости риска крупнейших российских банков в этом году — показатель может вернуться к уровню доковидного 2019 года, следует из материалов агентства. Путин оценил экономику России в непростой глобальной ситуации

В НКР рассчитали стоимость риска по данным отчётности банков по РСБУ как отношение чистых отчислений в резервы на возможные потери по ссудам к среднему размеру кредитного портфеля за период. По прогнозу агентства, по итогам текущего года CoR в целом по сектору может подняться с прошлогодних 0,9% до 1,2-1,5%, что соответствует уровню 2018-2019 годов.

"НКР ожидает увеличения стоимости риска крупнейших банков в 2022 году. Многие из ведущих кредитных организаций достигли текущих значений CoR (стоимость риска — ред.) за счёт заметного восстановления ранее сформированных резервов, что не отражает специфики их бизнеса. В связи с этим мы ожидаем возвращения стоимости риска на докризисные уровни до конца года", — сообщают аналитики.

По их данным, в 2021 году большинство крупнейших российских банков сократило стоимость риска после заметного увеличения показателя в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и пиковых карантинных ограничений. В целом по сектору CoR сократился с 2,2% до 0,9%.

В прошлом году стоимость риска относительно 2020 года уменьшили 25 из 30 крупнейших банков, а в сравнении с 2019 годом — 19 банков. Традиционно максимальные значения CoR характерны для розничных банков, отмечают аналитики: в топ-30 входят пять таких кредитных организаций, и все они находятся в верхней части рейтинга по стоимости риска.

Согласно подсчетам НКР, самая большая стоимость риска среди топ-30 в 2021 году — у банка "Русский стандарт". Её значение составило 10,8%, почти в полтора раза выше, чем в 2020 году. "Не исключено, что показатель просто возвращался к докризисному уровню: в 2019 году CoR составляла 11,3%, а в 2020 году снизилась до 7,4%", — отметили аналитики.