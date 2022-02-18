МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. В России 44 банка с начала февраля повысили ставки на ипотеку, а 23 — на потребительские кредиты, рассказали "Известиям" в финансовом маркетплейсе "Сравни.ру". Оценена динамика стоимости рисков крупнейших банков России

Ужесточение денежно-кредитной политики, направленное на возвращение инфляции к цели в 4%, продолжается почти год. С весны 2021-го ключевая ставка выросла более чем вдвое — с 4,25 до 9,5% после корректировки 11 февраля. Последнее повышение стало восьмым подряд с марта прошлого года, а базовая ставка ЦБ — максимальной с мая 2017-го.

Ставки выросли как в крупных, так и в региональных банках. По данным маркетплейса, среди кредитных организаций, входящих в топ-15 по активам, проценты по ипотеке подняли шесть банков, а по потребительским займам — семь. Средний размер ставок на эти продукты достиг 10,67% и 14,28% соответственно.

В то же время уточняется, что три банка снизили ставки по ипотеке и четыре — по потребкредитам. При этом в "Сравни.ру" не назвали банки, где изменились условия предоставления финансовых продуктов.

В крупных банках изданию сообщили о росте ставок на жилищные ссуды и потребзаймы в диапазоне 0,5–1,25 процентного пункта.

Опрошенные эксперты уверены, что снижение ключевой ставки до лета маловероятно, учитывая сигналы Центрального банка. По их оценкам, к лету ставки по ипотеке могут вырасти в среднем до 12% годовых, а по розничным кредитам — до 15%.