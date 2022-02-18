МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Сбербанк с 18 февраля повысил ставки по некоторым вкладам на 1-1,5 процентного пункта, максимальная ставка по ним в банке теперь составляет 9,5% годовых, сказано в сообщении кредитной организации. Сбербанк заплатит вкладчикам лишенного лицензии банка ККБ

"Сбербанк улучшил условия для клиентов по некоторым вкладам. С 18 февраля повышены процентные ставки по флагманским депозитам банка — СберВкладу и СберВкладу Прайм: рост составил 1 и 1,5 процентного пункта соответственно", — сказано в релизе.

Таким образом, теперь максимальная доходность по вкладам в банке составляет 9,5% годовых.

Также банк улучшил условия по вкладу "Промо Управляй", повышение составило от 1,05 до 1,25 процентного пункта в зависимости от суммы неснижаемого остатка и срока размещения средств.

СБЕРБАНК ПОВЫСИЛ СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ НА НОВОСТРОЙКИ И ВТОРИЧНОЕ ЖИЛЬЕ НА 1 П.П. — ДО 11,3% — БАНК

Новость дополняется