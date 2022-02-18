МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая криптовалютная биржа Binance вошла с экспертный центр по цифровым финансовым активам и цифровым валютам Ассоциации банков России, GR-директор биржи в России и СНГ Ольга Гончарова назначена руководителем центра, говорится в пресс-релизе торговой площадки. Минфин начал разработку законопроекта по регулированию криптовалют

"Binance … объявляет о вступлении в Ассоциацию банков России с целью обеспечения диалога с федеральными органами власти, законодателями, экспертами в сфере цифровых финансовых активов и цифровых валют", — отмечается в сообщении блокчейн-экосистемы.

Как поясняется в пресс-релизе, президиум совета АБР одобрил вступление Binance в ассоциацию и принял решение создать экспертный центр по цифровым финансовым активам и цифровым валютам. Также президиум проголосовал за назначение руководителем экспертного центра GR-директора Binance в России и СНГ Ольги Гончаровой.

Цель экспертного центра — подготовка профессиональных суждений по вопросам оборота цифровых финансовых активов и цифровых валют, обеспечение рабочих органов АБР и ее представителей экспертно-аналитическими материалами по данной теме, обобщение и распространение международного опыта. Одной из задач экспертного центра станет обеспечение диалога с федеральными органами власти, законодателями, экспертами в сфере ЦФА и цифровых валют, уточняется там же.

ЦБ РФ в январе опубликовал консультационный доклад по криптовалютам, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом законодательно не ограничивать владение ими. Вместе с тем вице-премьер Дмитрий Чернышенко в том же месяце утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет.

Согласно одобренной кабмином концепции, предлагается лицензировать криптовалютные площадки, к которым будут установлены требования по ликвидности и капиталу, и разделить инвесторов в криптовалюту на квалифицированных и неквалифицированных. Также иностранная криптобиржа для работы в РФ должна будет иметь представительство на территории страны.

Binance – ведущая мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами.